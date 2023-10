Quelque 19 millions d'enfants ne vont pas à l'école au Soudan, ont indiqué lundi l'Unicef et l'association Save the Children. "Le Soudan est sur le point de connaitre la pire crise de l'éducation au monde", a indiqué la représentante de l'Unicef au Soudan Mandeep O'Brien.

Save the Children affirme que le conflit au Soudan est devenu la plus grande crise de migrations internes au monde. Depuis la mi-avril, quelque 4,4 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, ont dû quitter leur foyer, dans ce pays qui compte environ 40 millions d'habitants.