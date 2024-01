Quelque 300 personnes à Bruxelles pour réclamer la libération des otages du Hamas

Ce rassemblement faisait partie de deux actions mondiales, déclinées dans de nombreuses autres villes ce dimanche, une date qui marquait les 100 jours de détention pour les otages du Hamas. Le 7 octobre dernier, ce groupe terroriste a mené une série d'attaques contre Israël. Environ 200 civils et soldats israéliens ont été pris en otage dans la bande de Gaza, dont une quarantaine d'enfants. Certains ont depuis lors été libérés, mais ils sont encore 139 entre les mains des agresseurs.

La première action, "Ride to bring them home", a réuni une centaine de cyclistes, les uns partis d'Anvers, les autres de Bruxelles, pour se rassembler ensuite à Vilvorde avant de rejoindre la place Poelaert puis le Bois de la Cambre. La seconde, "Run for their lives" a concentré un nombre équivalent de coureurs cette fois, qui, eux, sont partis de la place Poelaert pour se diriger, avec les cyclistes, vers le Bois de la Cambre. De nombreuses autres personnes ont complété le groupe au fur et à mesure du parcours, en marchant.