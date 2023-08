Quelque 30.000 personnes évacuées, la ville de Kelowna particulièrement menacée

Les voyages non essentiels sont désormais interdits dans plusieurs secteurs notamment pour libérer les routes et les hôtels afin de pouvoir accueillir les évacués des feux, rapporte Radio Canada.

La ville de Kelowna et ses environs, qui comptent environ 130.000 habitants, sont particulièrement menacés. Des centaines de pompiers y sont déployés pour tenter de protéger les habitations et infrastructures.

Plusieurs milliers de résidents ont déjà dû évacuer leur propriété et bien d'autres étaient aussi concernés par des alertes d'évacuation. Les autorités demandent de limiter la consommation d'eau et recommandent de la bouillir avant de la boire car la qualité de l'eau potable ne peut plus être assurée.