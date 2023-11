Quelque 50 Belges pourraient être évacués de la bande de Gaza jeudi

Quelque 50 Belges et ayants-droits pourraient être évacués jeudi de la bande de Gaza vers l'Égypte par le poste-frontière de Rafah, seule ouverture de l'enclave palestinienne sur le monde qui ne soit pas aux mains d'Israël, selon une liste publiée par l'Autorité palestinienne en charge des frontières sur le réseau social Facebook.

Ces citoyens belges feraient partie d'un groupe de 600 étrangers et binationaux dont la sortie de Gaza est programmée pour jeudi matin. Cette liste inclut notamment des citoyens américains, suisses, grecs, néerlandais, ou encore mexicains. Les autorités locales leur ont demandé de se rendre au poste-frontière de Rafah tôt dans la matinée de jeudi.

Les Affaires étrangères ont obtenu la permission de franchir le poste-frontière de Rafah pour 85 Belges et 90 de leurs ayants droit. Les postes diplomatiques et consulaires sont prêts à les assister lorsqu'ils atteindront l'Égypte via Rafah, selon la diplomatie belge.

Mercredi, un ressortissant belge qui travaillait pour l'ONG Médecins sans frontières avait déjà pu être évacué.

La bande de Gaza, déjà soumise à un blocus israélien, est assiégée par l'armée de l'État hébreu depuis l'attaque terroriste du 7 octobre menée sur son sol par le Hamas, qui contrôle Gaza. Jusqu'à présent, le poste-frontière de Rafah était uniquement usité comme voie de transit de l'aide humanitaire.