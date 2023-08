Quelque 90 Belges et ayants droits évacués du Niger

Le Niger est sous haute tension. En début de semaine, la France a commencé à évacuer ses ressortissants. Paris était prête à associer d'autres Européens à l'opération. Jeudi après-midi, quelque 70 Belges et leurs proches ont ainsi pu rentrer.

Vendredi également, un avion a atterri à Madrid avec 74 personnes à bord, dont des Belges. "À ce jour, environ 90 Belges et ayants droit ont été évacués du Niger. Cela s'est fait avec des avions français et un avion américain via Paris et un avion espagnol via Madrid", a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un nouveau bilan communiqué samedi après-midi.