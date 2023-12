Quelques centaines de personnes manifestent à la COP28 pour le climat et Gaza

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi, à Dubaï, dans l'enceinte de la COP28, pour une politique climatique ambitieuse et pour la mise en place d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

D'âpres négociations climatiques sont en cours dans la cité émiratie et portent notamment sur une possible sortie progressive des énergies fossiles (pétrole, gaz et charbon), alors que les rapports du Giec préconisent de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre pour 2030 afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Au milieu de banderoles appelant à la "justice climatique" mais aussi à un cessez-le-feu à Gaza, les manifestants ont aussi dénoncé la situation apocalyptique dans la bande de Gaza et l'inaction internationale alors que la guerre entre le Hamas a Israël a fait des milliers de victimes civiles.