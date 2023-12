Quintuple homicide en Seine-et-Marne: la garde à vue du père de famille prolongée

Lundi soir, la femme de 35 ans née en Haïti et ses quatre enfants, deux fillettes de 10 et sept ans et deux garçons de quatre ans et neuf mois ont été retrouvés morts à leur domicile, dans une "scène de crime d'une très grande violence", a décrit Jean-Baptiste Bladier.

Si les corps de la femme et de ses filles ont été lardés de nombreux coups de couteaux, il n'y avait pas de plaie apparente sur ceux des garçons, laissant envisager un étouffement ou une noyade.

Quant au moment précis des faits, il n'a pas été exactement déterminé.