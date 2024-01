Quinze ans après, Washington récupère la dépouille d'une femme enlevée en Afghanistan

Les Etats-Unis ont retrouvé les restes de Cydney Mizell, une Américaine enlevée en Afghanistan voici plus de 15 ans, a annoncé la police fédérale américaine.

"En 2008, Cydney Mizell, une travailleuse humanitaire a été enlevée et tuée en Afghanistan. L'année dernière, au bout de 15 ans, les restes de Cydney ont été retrouvés, rapatriés et donnés à sa famille", a déclaré le FBI cette semaine dans un communiqué.

"Peu importe le temps écoulé, le FBI et ses partenaires de l'Etat américain (...) travaillent au nom des victimes et de leur famille pour récupérer tous les otages américains et soutenir les familles dont les proches sont retenus en captivité ou portés disparus", ajoute le texte.

La police fédérale ne donne pas de précision sur les efforts entrepris pour retrouver la dépouille mais celle-ci a été récupérée bien après le retrait des forces américaines du pays en 2021.

Cette année-là, les talibans sont revenus au pouvoir en Afghanistan, balayant les forces armées afghanes formées par des militaires occidentaux.