Quinze combattants prorégime tués en Syrie par des jihadistes de l'EI, selon une ONG

"Des membres de l'EI ont attaqué par surprise trois sites militaires des forces du régime et des groupes qui leur sont affiliés, dans l'est de la province centrale de Homs, faisant au moins 15 morts parmi les forces de défense nationale", a indiqué l'OSDH.

L'EI a pris le contrôle de pans entiers de la Syrie et de l'Irak en 2014, proclamant son "califat" et lançant un règne de terreur avant d'être défait en 2019 par une coalition internationale antijihadiste dirigée par les Etats-Unis et les forces kurdes.

Depuis le début de l'année, plus de 299 soldats et combattants progouvernementaux ont été tués dans des attaques, embuscades et explosions de l'EI notamment dans les provinces de Deir Ezzor, Homs et Raqqa, selon l'Observatoire.