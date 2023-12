Rachat de U.S. Steel par Nippon Steel: Biden inquiet pour la "sécurité nationale"

Joe Biden a mis en garde jeudi contre le rachat du sidérurgiste américain U.S. Steel par le groupe japonais Nippon Steel, appelant à "un examen approfondi" en termes de sécurité nationale et de fiabilité de la chaîne d'approvisionnement.

L'annonce lundi de ce projet de rapprochement a placé le président démocrate Joe Biden, candidat à un second mandat et qui se pose en défenseur de la souveraineté industrielle de l'Amérique, dans une position très délicate. Il ne peut en effet pas se mêler ouvertement des affaires d'entreprises privées.

Une enquête va désormais être menée par l'agence gouvernementale américaine chargée d'évaluer le risque des investissements étrangers, le CFIUS, auquel les deux groupes soumis leur projet de rapprochement, a indiqué U.S. Steel, jeudi à l'AFP.

Le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, Ken Saito, a estimé que Nippon Steel devait coopérer "avec soin" avec cette enquête, tout en affirmant que "l'alliance entre les Etats-Unis et le Japon est plus forte que jamais" et en rappelant que les deux pays coopéraient étroitement en matière de sécurité.