A Rafah, les ordures s'accumulent et menacent la santé des déplacés

"Les gens ont faim mais ils sont encore plus affamés car leur système immunitaire est affaibli par leurs conditions de vie. Les gens vivent dans des conditions misérables, marquées par le surpeuplement", a-t-il ajouté.

"L'assainissement est l'une des raisons centrales de la crise nutritionnelle, de la crise sanitaire et, je dirais même, de l'insécurité alimentaire", a déclaré lundi à des journalistes Jamie McGoldrick, coordinateur humanitaire de l'ONU pour les territoires palestiniens.

Selon l'ONU, la détérioration extrême des conditions sanitaires rend la population encore plus vulnérable, après plus de cinq mois de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

La bande de Gaza est plongée dans une crise humanitaire majeure. Un habitant sur deux y connaît une situation alimentaire "catastrophique", en particulier dans le nord, où la famine sévira d'ici le mois de mai en l'absence de mesures "urgentes", ont prévenu lundi les agences spécialisées de l'ONU.

A Rafah, où quelque 1,5 million de civils sont entassés, selon l'ONU, contre une population de 200 à 300.000 personnes avant la guerre, couches usagées et boîtes de conserves vides s'entassent au bord des routes, recouvertes de mouches.