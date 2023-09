Raid israélien en cours à Jénine, deux Palestiniens tués, selon l'autorité palestinienne

Douze personnes ont également été blessées, ajoute le ministère dans un communiqué. L'armée a indiqué de son côté qu'un drone militaire avait "frappé", sans plus de précision, dans le camp de Jénine.

"La situation n'est pas claire. Il y a des bruits d'explosions et de tirs et nous ne pouvons pas circuler", avait affirmé un peu plus tôt Mahmoud Sadi, directeur du Croissant Rouge palestinien à Jénine, joint au téléphone par un journaliste de l'AFP.