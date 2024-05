Raid à l'ambassade mexicaine à Quito: la CIJ rend un premier verdict

La plus haute juridiction de l'ONU rend jeudi une décision sur la demande de mesures d'urgence du Mexique à la suite du raid policier mené contre son ambassade à Quito pour y arrêter un ancien vice-président équatorien.

Mexico estime que l'Equateur a violé le droit international et réclame des mesures d'urgence en attendant un jugement sur le fond de l'affaire, qui peut prendre des années.

Le Mexique a rompu ses relations diplomatiques avec Quito après l'assaut, qui a provoqué un tollé international, et déposé une requête devant la Cour internationale de justice (CIJ), dont le siège se trouve à La Haye aux Pays-Bas.

La CIJ se prononce jeudi à partir de 15H00 (13H00 GMT) au sujet des demandes de mesures d'urgence du Mexique qui réclame des "mesures immédiates" pour protéger son ambassade et ses autres locaux diplomatiques à Quito et "permettre au gouvernement mexicain de libérer les locaux diplomatiques et la résidence privée des agents diplomatiques".

Mexico souhaite également que la CIJ ordonne à l'Equateur de "s'abstenir de tout acte ou conduite susceptible d'aggraver (...) le différend dont la cour est saisie".

Les juges se pencheront ensuite sur le fond de l'affaire. Dans sa requête, Mexico demande à la CIJ de "suspendre l'Equateur en tant que membre des Nations unies" jusqu'à ce qu'il présente des excuses publiques.