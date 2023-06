Raids et exécutions: l'Arabie saoudite en guerre contre la drogue

Des coups de filet aux peines de morts en passant par la multiplication des cures de désintoxication, l'Arabie saoudite mène une vaste campagne antidrogue. Conséquence: les trafiquants comme Ibrahim se veulent plus prudents que jamais.

"Je ne prends pas de nouveaux clients et je ne me déplace plus", confie l'homme de 37 ans à l'AFP sous couvert d'anonymat.