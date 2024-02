Raids israéliens au Liban: Washington prône la "voie diplomatique"

Quatre civils, dont une femme et deux enfants, ont été tués et neuf personnes blessées mercredi dans des raids israéliens sur le sud du Liban, a indiqué une source de sécurité libanaise à l'AFP.

Depuis la guerre entre Israël et le Hamas début octobre, les violences sont quasiment quotidiennes et généralement non meurtrières entre Israël et le mouvement chiite libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran.

"Nous restons préoccupés par la possibilité d'une escalade à la frontière entre Israël et le Hezbollah, qui tire de plus en plus loin sur Israël, y compris ces derniers jours", a affirmé le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.