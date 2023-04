Ramirez domine Dogboe et s'empare du titre WBO des poids plumes

Ramirez, médaillé d'or aux Jeux olympiques de 2012 et 2016, a toujours eu le contrôle du combat et a remporté une victoire sans contestation possible.

Le boxeur de 29 ans, s'est imposé par une large marge sur les cartes des trois juges, avec des scores de 117-110, 118-109 et 119-108. Il a amélioré son bilan à 12 succès, dont sept KO, pour une défaite.