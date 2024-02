Rassemblement pour un "cessez-le-feu immédiat à Gaza" devant le Conseil européen

Un rassemblement s'est tenu lundi soir à Bruxelles, à proximité du rond-point Schuman, pour exiger un cessez-le-feu "immédiat et permanent" à Gaza. La mobilisation s'est tenue en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE organisée le même jour, qui abordait notamment la situation au Proche-Orient.

Près de 400 personnes étaient réunies dans la petite rue de la Loi au plus fort de la manifestation, selon la police. À l'initiative de l'action, l'Association Belgo-Palestinienne (ABP), la FGTB-ABVV, le Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) ou encore l'Union des progressistes juifs de Belgique (UPJB), réclament des "mesures concrètes pour favoriser l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et un accès sûr à l'aide humanitaire à la population civile", notamment au travers de la mise en place de sanctions économiques et diplomatiques contre Israël.

"L'UE dispose d'un énorme pouvoir d'influence sur le dossier israélo-palestinien, car elle est le premier partenaire commercial d'Israël", explique le porte-parole de l'ABP, Gregory Mauzé. "Par conséquent, elle doit mobiliser tous les leviers dont elle dispose pour mettre fin à la folie meurtrière des autorités israéliennes, qui ne ciblent pas le Hamas comme elles le prétendent, mais bien l'ensemble du peuple palestinien", a-t-il insisté.