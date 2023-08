Râteaux, houes... avec les démineurs anti-junte de Birmanie

Dans l'Est de la Birmanie, six hommes inspectent des hautes herbes à l'aide de râteaux et de houes. Avec ces moyens rudimentaires, l'unité de déminage d'un groupe rebelle sécurise un territoire rongé par le conflit entre la junte et forces pro-démocratie.

Un des combattants soulève à mains nues une mine couverte de boue et la donne à un camarade qui désactive la charge explosive avec une simple paire de pinces plates.