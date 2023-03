RDC: au moins 19 morts dans une nouvelle attaque de rebelles ADF au Nord-Kivu

Les assaillants ont aussi enlevé plusieurs personnes et emporté des biens, ont ajouté des sources dans la région.

Le village visé était celui de Kirindera, situé dans la chefferie de Bashu, dans le territoire de Beni, dans le nord de la province, a précisé la radio onusienne Okapi et le site d'information Politico.cd, citant des sources locales.

Cette attaque intervient trois jours après une autre qui s'était soldée par plus de 40 morts dans le village de Mukondi, situé dans la même chefferie (entité politique et administrative), et attribuée aux rebelles ADF (Forces démocratiques alliées).

Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais majoritairement musulmans, qui ont fait souche depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC où ils sont accusés d'avoir massacré des milliers de civils.