RDC: au moins dix morts dans un conflit foncier au Kasaï

Au moins dix personnes ont été tuées lors d'affrontements causés par un conflit foncier entre les habitants des villages Tulembi et Mubemba, dans la province du Kasaï dans le centre de la République démocratique du Congo (RDC), a rapporté mercredi l'agence congolaise de presse (ACP, officielle), en citant des sources locales.

Plusieurs personnes ont également été blessées, a précisé l'ACP en évoquant un bilan provisoire.

"Depuis lundi, les villages Tulembi et Mubemba (situés dans le territoire de Mweka) s'affrontent violemment. Nos collègues de la société civile locale nous annoncent le décès de neuf personnes du village Tulembi et deux du village Mubemba, dont le fils du chef de groupement. Il y a aussi plusieurs blessés et de nombreuses maisons incendiées. Les deux villages ne parviennent pas à déterminer les limites de leurs terres respectives", a expliqué Flory Kwete de la société civile de Mweka.