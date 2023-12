RDC: début de la campagne pour l'élection des conseillers communaux

La campagne électorale pour l'élection des conseillers communaux en République démocratique du Congo (RDC) - une première pour ce pays - qui se tiendra le 20 décembre, tout comme la présidentielle et des scrutins provinciaux, a débuté lundi, a rapporté la presse locale, citant la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

C'est la première fois que la RDC organise des élections municipales. Mais elles seront limitées aux chefs-lieux provinciaux, notamment en raison de conflits potentiels avec les autorités coutumières mais aussi à cause de doutes dans les délimitations administratives dans d'autres régions.

Seuls les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants ou leurs représentants sont autorisés à organiser des réunions électorales. La Céni rappelle que ces rassemblements peuvent se tenir librement, mais les organisateurs sont tenus d'assurer le bon déroulement des événements, notamment en maintenant l'ordre public et en respectant la loi. Ils ont la possibilité de solliciter l'assistance des agents de la Police nationale congolaise (PNC) si nécessaire.

Un total de 31.234 candidatures à un siège de conseiller communal dans les chefs-lieux de province a été recensé, dont 17.663 hommes et 13.571 femmes (soit 43,4%).

Le rôle du conseiller communal est de siéger au conseil communal pour une période de cinq ans. Il participe à l'élection des conseillers urbains et du bourgmestre. De plus, il délibère sur une multitude de questions d'intérêt communal comme l'hygiène, l'éclairage, l'entretien des routes et l'autorisation de circulation.