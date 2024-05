RDC : Des exécutions sommaires après la tentative de coup d'Etat, selon une ONG

Plusieurs partisans de Christian Malanga, chef présumé des putschistes qui ont mené une tentative de coup d'Etat dimanche à Kinshasa, auraient été exécutés par des hommes des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), a indiqué mercredi l'ONG congolaise des droits de l'Homme et du droit international humanitaire Justicia.

L'organisation demande à l'Auditeur Général des FARDC de se saisir de ces faits en arrêtant les membres des Forces armées dont les visages et les voix apparaissent dans la vidéo. Elle rappelle par ailleurs que bien qu'elle ait condamné la tentative de coup d'Etat de dimanche, les présumés auteurs de ces attaques bénéficient de la présomption d'innocence.

L'ONG en appelle "au sens d'humanisme du Chef de l'État" pour "instruire les services des renseignements où sont incarcérés les assaillants à mener des enquêtes respectueuses des droits des individus garantis par la Constitution congolaise et les instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme dûment ratifiés par la République Démocratique du Congo".

Les FARDC avaient annoncé avoir déjoué dimanche une "tentative de coup d'Etat", impliquant des "étrangers et des Congolais" à Kinshasa. Une attaque contre le domicile du ministre de l'Economie et candidat président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe à Kinshasa avait fait trois morts et les assaillants avaient également réussi à pénétrer dans le palais présidentiel.