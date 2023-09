RDC: des journalistes manifestent pour la libération de leur confrère Stanis Bujakera

"Stanis Bujakera n'a commis aucune faute, son incarcération est arbitraire !", s'est indigné Edmond Izuba, porte-parole du Rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo (Rajec), organisateur du rassemblement.

Stanis Bujakera, également directeur adjoint de publication du site congolais d'information Actualité.cd et correspondant à Kinshasa de l'agence Reuters, est accusé notamment de faux en écriture et propagation de fausses nouvelles, pour un article publié par Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat mi-juillet de l'ancien ministre et opposant Chérubin Okende.