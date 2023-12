RDC: fin des élections après 2 jours de vote, 1ers réusltats attendus vendredi

Alors que des bureaux votaient encore, mais que le dépouillement était déjà fait dans d'autres, un responsable de la commission électorale (Céni) a annoncé en début d'après-midi que le vote s'achèverait bien dans la soirée et que les tout premiers résultats partiels de la présidentielle seraient publiés vendredi.

Le président sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids-lourds de l'opposition qui ont dénoncé le "chaos" et les "irrégularités" entachant selon eux ces élections générales (présidentielle, législatives, provinciales et locales).

Il est difficile d'estimer combien de bureaux, sur un total d'environ 75.000, étaient concernés par la prolongation du vote jusque mardi, décidée la veille au soir d'une première journée particulièrement compliquée. C'était le cas de bureaux dans des villages difficilement accessibles, mais également dans des grandes villes telles que Kinshasa, Lubumbashi (sud-est) ou Goma (est), selon le constat des équipes de l'AFP.

A l'Académie des Beaux-Arts de la capitale, par exemple, des dizaines de personnes étaient encore dans la file d'attente à la mi-journée. La veille, "la machine à voter avait pété" et les gens n'ont pas pu voter, expliquent sur place les agents de la Céni. En début de soirée, le vote y était fini et le dépouillement en cours.