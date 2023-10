RDC: huit Casques bleus arrêtés pour exploitation sexuelle, un officier suspendu

Selon des documents internes de la Monusco consultés par l'AFP, huit Casques bleus déployés à Beni, dans l'est de la RDC, ont été arrêtés le 1er octobre et un officier suspendu le 8, dans le cadre d'une affaire d'exploitation sexuelle et de violence présumées.

Tous appartiennent au contingent sud-africain de la force onusienne et pourraient être impliqués dans ce que les rapports internes qualifient de "violation systématique et généralisée" des règles de l'ONU contre l'exploitation et les abus sexuels.