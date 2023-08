RDC: la "table ronde" préconise la levée de l'état de siège au Nord-Kivu et en Ituri

Les participants à la "table ronde" sur l'évaluation de l'état de siège en vigueur depuis plus de deux ans dans l'Ituri et le Nord-Kivu, deux provinces de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) en proie à l'insécurité due à la présence de nombreux groupes armés, ont opté mercredi "à l'unanimité pour la levée pure et simple" de cette mesure, a rapporté l'agence congolaise de presse (ACP).

"Après constat, analyse, débat et délibération faites dans les trois commissions susmentionnées", les députés et membres de la société civile ont déclaré réitérer "la demande pressante de la population des provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri pour l'unique et seule option : la levée pure et simple de l'état de siège" précise le communiqué final des travaux, lu en présence du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, qui représentait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. .

Les participants ont demandé au gouvernement de "rétablir les institutions des deux provinces dans le respect des dispositions constitutionnelles et légales" et de "renforcer les opérations militaires de grande envergure en respectant l'unité de commandement", selon l'ACP (officielle), reçue à Bruxelles.