RDC: la variole du singe fait plus de 250 morts dans la province de l'Équateur

Plus de 250 personnes ont succombé à la variole du singe - ou mpox - en quatre mois dans la province de l'Équateur (nord-ouest de la République démocratique du Congo), a rapporté lundi le média congolais Actualité.cd, citant les autorités sanitaires locales.

Plus de 2.500 cas ont été notifiés dans cette province. La zone de santé de Lotumbe est la plus touchée, comptant à elle seule plus de 2.120 cas, selon des chiffres publiés jeudi dernier par la division provinciale de la santé à Mbandaka, le chef-lieu de la province.

Cette maladie contagieuse et mortelle a touché 17 des 18 zones de santé gérées par la division provinciale de la santé de l'Équateur. La zone de santé de Mbandaka enregistre également une augmentation inquiétante du nombre de cas, avec plus de 60 infections et plusieurs décès, selon ce site d'information en ligne.