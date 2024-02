RDC: l'aéroport de Goma touché par au moins une "bombe"

Le Nord-Kivu est en proie depuis fin 2021 à un conflit qui oppose le M23 ("Mouvement du 23 mars"), appuyé par des unités de l'armée rwandaise, à l'armée congolaise associée notamment à des groupes armés dits "patriotes".

En deux ans, la rébellion s'est emparée de vastes pans de territoire de la province.

Goma, agglomération de plus d'un million d'habitants, calée entre le lac Kivu au sud et la frontière rwandaise à l'est, est actuellement pratiquement coupée de toutes ses voies d'accès terrestres vers l'intérieur du pays, au nord et à l'ouest.