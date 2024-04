RDC: l'Assemblée nationale élit mardi son président, étape avant le nouveau gouvernement

Trois candidats - et non des moindres - sont en lice pour l'élection à la présidence de cette assemblée, la chambre basse du parlement congolais, a indiqué lundi la coordination de l'Union sacrée de la Nation (USN), la vaste plate-forme qui soutient l'action du président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un communiqué reçu par l'agence Belga.

Il s'agit du président sortant de l'Assemblée - et doyen d'âge -, Christophe Mboso N'Kodia Pwanga (81 ans), et deux autres poids lourds de l'USN: le vice-Premier ministre démissionnaire Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi (qui avait déjà occupé cette fonction lors de la présidence de Joseph Kabila Kabange, avant de passer à l'opposition et de rejoindre M. Tshisekedi) et le président démissionnaire du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo.