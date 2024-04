RDC : le chef de la diplomatie congolaise réclame le retrait des troupes rwandaises

"Nous (la RDC) avons fait une proposition (dans le cadre des discussions dite de Luanda, sous l'égide du président angolais Joao Lourenço.) pour prouver notre bonne foi par rapport aux FDLR, l'alibi utilisé partout", a affirmé M. Lutundula lors d'un point de presse conjoint avec Mme Lahbib.

Il faisait référence aux Forces démocratiques de Libération du Rwanda, un groupe majoritairement hutu créé par d'anciens hauts responsables du génocide de 1994 au Rwanda réfugiés dans l'est congolais et que Kigali accuse de perpétuer l'idéologique génocidaire - même si les FDLR ne constituent plus, trente ans plus tard, une menace militaire directe pour le territoire rwandais.

L'ONU, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne et d'autres ont formellement demandé au Rwanda de retirer ses troupes de l'est du Congo en soutien à la rébellion majoritairement tutsi du Mouvement du 23 Mars (M23), qui occupe des pans entiers de la province du Nord-Kivu (est).