RDC : le gouvernement démissionnaire autorisé à expédier les affaires courantes

"Le chef de l'État (Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, NDLR) a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement, chacun en regard de ses fonctions, d'assurer l'expédition des affaires courantes", indique le communiqué.

"Le Premier ministre, chef du Gouvernement, a informé Son Excellence Monsieur le Président de la République qu'à dater de ce jour, lui-même et les membres de son Gouvernement feront usage du droit de suspension et de reprise de leur mandat parlementaire prévu par les alinéas 2 et 3 de l'article 110 de la Constitution, pour ne pas se retrouver dans un cas d'incompatibilité des fonctions", a ajouté la présidence de la République, citée par l'ACP.