RDC : le journaliste Stanis Bujakera rejette les accusations mises à sa charge

La deuxième audience de son procès a tourné autour des infractions de "falsification des sceaux de l'Etat" et fabrication d'un faux rapport.

L'affaire concerne un article publié fin août par le magazine Jeune Afrique, non signé du journaliste, qui se basait sur un document présenté comme une note des services de renseignements civils mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat mi-juillet de l'ancien ministre et opposant Chérubin Okende. Selon les autorités et l'accusation, cette note était un faux.