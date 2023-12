RDC: le président Tshisekedi en campagne à Goma, encerclée par la rébellion du M23

Le président Félix Tshisekedi, en campagne électorale, a tenu un meeting dimanche à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), alors que la ville est quasiment encerclée par les rebelles du M23 et que des combats ont lieu à une vingtaine de km à l'ouest.

Au pouvoir depuis janvier 2019, il brigue un second mandat à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre.

Ville de plus d'un million d'habitants, coincée entre la frontière rwandaise à l'est et le lac Kivu au sud, Goma est depuis plusieurs jours à nouveau encerclée au nord et à l'ouest par les rebelles du M23 (Mouvement du 23 mars), appuyés par l'armée rwandaise.

La rébellion du M23, dont le soutien du Rwanda a été dénoncé par plusieurs pays occidentaux dont la France et les Etats-Unis, et qui a repris les armes fin 2021 et s'est emparé de vastes pans de territoire, a été au coeur du discours en français d'une quinzaine de minutes de M. Tshisekedi.