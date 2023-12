RDC : les premiers résultats partiels donnent 82,60% des voix au président Tshisekedi

Ces résultats, qui portent sur le vote de 1.029 616 électeurs - sur un total potentiel de quelque 44 millions - classent M. Tshisekedi en tête avec 82, 60% des suffrages valablement exprimés, suivi de l'opposant et ancien gouverneur du Katanga (sud-est) Moïse Katumbi Chapwe avec 14, 30%.

La Céni a poursuivi dimanche la publication de ces résultats partiels, qui concerne, outre les électeurs de la diaspora congolaise dans cinq pays (Afrique du Sud, Belgique, Canada, France et États-Unis), ceux de 22 circonscriptions de l'intérieur du pays.

La surprise vient du candidat Radjabo Tebabho Sorobabho, qui arrive en troisième position de ces résultats partiels; avec 0,90%, sans avoir véritablement fait campagne, Il devance l'opposant Martin Fayulu Madidi (0,80%), qui avait fini deuxième lors de l'élection controversée de 2018 et affirme que sa victoire lui avait été volée au profit de M. Tshisekedi.

En cinquième position vient Constant Mutamba, qui dirige la Dynamique progressiste de l'opposition, la DYPRO, avec 0,10%.

Quelque 44 millions de personnes - sur plus de cent millions d'habitants que compte cet immense pays d'Afrique centrale - étaient appelées mercredi dernier à se rendre dans l'un des 75 000 bureaux de vote pour des scrutins présidentiels, législatifs, provinciaux et communaux. Les élections ont été entachées de retards, de problèmes logistiques et d'allégations d'irrégularités de la part de plusieurs opposants, qui ont réclamé l'annulation du scrutin.