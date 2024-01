RDC: l'UDPS de M. Tshisekedi et ses alliés obtiennent la majorité à l'Assemblée nationale

Selon les résultats provisoires publiés en matinée par la Céni, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a obtenu 66 des 500 sièges de députés, ce qui permet, avec les sièges gagnés par les partis alliés, à M. Tshisekedi de conserver sa majorité à l'Assemblée nationale en s'appuyant sur la coalition au pouvoir sortante.

Ainsi, avec environ la moitié des sièges obtenus par l'UDPS, la formation du vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Vital Kamerhe Lwa Kanyiginyi Nkingi, l'Union pour la nation congolaise (UNC), arrive en deuxième position. Suivent les partis du président du Sénat (la chambre haute du parlement), Modeste Bahati Lukwebo, et celui du vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo.