RDC: quatre opposants en ordre de bataille pour la présidentielle de décembre

"Nous décidons d'unir nos idées et forces pour mener des actions communes en vue d'obtenir l'organisation dans les délais constitutionnels d'élections transparentes, impartiales, inclusives et apaisées", affirment les quatre hommes dans une déclaration commune.

Les signataires sont Martin Fayulu (du parti "ECiDé" - Engagement pour la citoyenneté et le développement), déjà candidat à la présidentielle de 2018 qu'il affirme avoir remportée, l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi ("Ensemble pour la République"), l'ex-Premier ministre Augustin Matata (LGD - Leadership et gouvernance pour le développement) et le député Delly Sesanga ("Envol de la RDC").