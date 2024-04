RDC-Rwanda: il y a clairement un agresseur et un agressé

La ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a joint mardi sa voix, depuis Kinshasa, aux pays qui demandent au Rwanda de cesser son soutien à la rébellion du M23 (Mouvement du 23 Mars) et à retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo (RDC).

"Il y a clairement un agresseur et un agressé et la présence avérée de troupes rwandaises en appui au M23" sur le territoire congolais, a-t-elle affirmé à quelques journalistes belges, à l'issue d'une visite de deux jours à Kinshasa. Elle a rencontré notamment le Premier ministre démissionnaire, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, la cheffe du gouvernement désignée, Judith Suminwa Tuluka, et son homologue Christophe Lutundula Apala Pen'Apala. Mme Lahbib s'est aussi entretenue mardi avec la cheffe de la Mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC (Monusco), Bintou Keita.

"Il faut oser nommer les choses", a dit la ministre en parlant de "violation de l'intégrité territoriale" de la RDC par son voisin, avec "un risque de déstabilisation".