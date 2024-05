RDC : "tentative de coup d'Etat" déjouée à Kinshasa, selon l'armée

L'armée de la République démocratique du Congo a annoncé dimanche avoir déjoué à Kinshasa une "tentative de coup d'Etat" ayant impliqué des Congolais mais aussi plusieurs Américains et un Britannique, un incident qui soulève beaucoup de questions sur fond de tensions politiques et de conflit dans l'est.

Cette annonce est intervenue alors que des tirs d'armes automatiques avaient été entendus en fin de nuit aux abords du "palais de la Nation", qui abrite des bureaux du président Félix Tshisekedi, après l'attaque par des hommes armés du domicile d'un ministre situé à proximité, dans la commune de la Gombe, au bord du fleuve Congo.