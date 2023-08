RDC: un ultimatum de sept jours aux ONG étrangères pour s'identifier

"Le ministère des Affaires étrangères et Francophonie détient l'exclusivité de l'octroi des accords de siège et par conséquent de leur identification et leur évaluation. Pour permettre au gouvernement de la République à assurer son appui et sa protection, il va falloir que chaque ONG de droit étranger ayant signé un accord de siège soit identifiée endéans sept jours, de même que leurs représentants", a déclaré mardi la directrice des Affaires juridiques et contentieux, Marie Bakatula Nzuzi, à l'occasion de la journée portes ouvertes aux ONG détentrices d'un accord de siège, a précisé l'agence congolaise de presse (ACP), reçue à Bruxelles.

"Vous avez signé un accord de siège avec le gouvernement qui vous accorde des avantages, des privilèges et quelques immunités. Il faudrait qu'en contrepartie les actions soient positives et appréciées d'une part par les bénéficiaires et d'autre part par notre gouvernement, tout en veillant au respect des lois de la République", a souligné Mme Bakatula.