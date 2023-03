Rébellion du M23: arrivée en RDC de soldats ougandais de la force est-africaine

Les premiers soldats ougandais de la force régionale est-africaine chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 sont arrivés vendredi dans l'est de la République démocratique du Congo par le poste-frontière de Bunagana, occupé depuis juin dernier par la rébellion, a-t-on appris de source militaire et auprès de témoins.

"Les Ougandais viennent d'arriver chez nous à Bunagana, ils viennent de passer avec des chars, des véhicules... Ils sont très nombreux", a déclaré par téléphone à l'AFP une habitante de la ville, important carrefour commercial à la frontière entre la RDC et l'Ouganda.

Ce contingent s'ajoute aux soldats kényans et burundais de la force de l'EAC (Communauté des Etats d'Afrique de l'Est) déjà déployés dans la province du Nord-Kivu. Un contingent sud-soudanais est également prévu mais n'est pas encore arrivé en RDC.

Ce déploiement, initialement prévu mercredi, puis jeudi et de nouveau reporté après des discussions entre l'EAC et le M23, intervient alors que le 30 mars aurait dû marquer la fin du retrait "de tous les groupes armés" de l'est de la RDC, selon un calendrier adopté mi-février à Addis Abeba par des chefs d'Etat de l'EAC. Une échéance qui n'a pas été respectée.