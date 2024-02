Rébellion du M23 en RDC: fuite sans fin et vie intenable

"On a fui sans regarder en arrière, sans prendre même une assiette": comme Salomé, 60 ans, des milliers de personnes s'entassent autour de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, devenue le refuge de cohortes de déplacés après deux ans de rébellion du "M23".

Sake est considérée comme un dernier "verrou" vers Goma, un symbole de la résistance face à la rébellion qui occupe de larges pans de la province, et un point de passage essentiel à l'approvisionnement de la ville de plus d'un million d'habitants, adossée à l'est à la frontière rwandaise et bordée au sud par le lac Kivu.

Des bombes sont tombées, les combats ont été violents. Aucun chiffre officiel n'a été donné, mais selon diverses sources, il y a eu des dizaines de morts et blessés, civils et militaires.

Jeudi, l'armée sud-africaine a annoncé que deux de ses hommes, intégrés dans une force régionale d'Afrique australe qui vient de se déployer dans la région, avaient été tués et trois autres blessés.