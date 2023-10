Rebond surprise de l'emploi en septembre aux Etats-Unis

En septembre, 336.000 postes ont été créés, deux fois plus qu'attendu, a annoncé vendredi le département du Travail. Le chômage, lui, reste stable, à 3,8%.

Les créations d'emplois ont rebondi de façon inattendue en septembre aux Etats-Unis, brouillant les pistes quant au retour à un équilibre entre le nombre de travailleurs disponibles et les emplois vacants, après plus deux ans de pénurie de main d'oeuvre.

Les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, de la santé, des services techniques, professionnels et scientifiques, de l'aide sociale, ont principalement embauché, de même que le secteur public - enseignement et administrations locales -, précise le département du Travail.

"Nous pourrions être au coeur d'une augmentation durable de l'offre de main-d'oeuvre", analyse Jason Furman, professeur à Harvard et ancien économiste de la Maison Blanch, dans un tweet.

Les chiffres de juillet et août ont par ailleurs été révisés en hausse, respectivement à 236.000 et 227.000 créations d'emplois. Au total sur ces deux mois, ce sont 119.000 emplois de plus qu'initialement annoncé qui ont été créés.