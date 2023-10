Récompensés du prix Nobel, trois géants de la chimie reliés par des nanoparticules

Trois hommes, reliés par de minuscules particules. Alexei Ekimov, 78 ans, et Louis Brus, 80 ans, ont fait séparément la découverte il y a plusieurs décennies qu'il était possible de fabriquer un nouveau type de matière -- chacun de leur côté du rideau de fer. Puis dix ans plus tard, Moungi Bawendi, 62 ans et ancien élève de Louis Brus, invente une méthode pour le faire de façon bien plus précise.

Leurs travaux sur les points quantiques, des nanoparticules qui émettent différentes couleurs et changent de propriétés selon leur taille, et qui trouvent aujourd'hui leur application dans les téléviseurs ou encore dans l'imagerie médicale, leur ont valu mercredi le prix Nobel de chimie 2023.