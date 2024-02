Réformes en Argentine:l'opposition quitte le débat après la répression d'une manifestation

"On ne peut pas sièger de cette façon", a lancé le député de gauche Mariano Del Caño en quittant l'hémicycle avec d'autres parlementaires. Le Parlement a continué, pour le deuxième jour, le débat sur la vaste et polémique "loi omnibus", un train de réformes qui touche maints aspects de l'économie, des sphères publique et privée.