Remaniement: beaucoup d'attente, beaucoup de questions

Les ministres d'Emmanuel Macron se sont retrouvés vendredi pour l'hommage à Jacques Delors sans réussir à percer les intentions du chef de l'Etat en vue d'un remaniement gouvernemental potentiellement d'envergure mais qui pourrait encore attendre au moins jusqu'à la fin du week-end.

En attendant, les rumeurs mettent les nerfs à rude épreuve: Elisabeth Borne est de plus en plus donnée partante de Matignon, mais qui pourrait la remplacer? Et quels autres changements, après la fronde de l'aile gauche sur l'immigration? A quel horizon?