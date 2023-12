Remise de 142 drones issus de saisies judiciaires à la préfecture de police

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a remis lundi aux forces de l'ordre 142 drones confisqués lors de saisies judiciaires, qui seront notamment utilisés pour la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques.

L'événement s'est déroulé à l'héliport de Paris/Issy-les-Moulineaux, au sud-ouest de la capitale, en présence du préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, et d'agents de l'agence chargée de la gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).