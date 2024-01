Rencontre Blinken-Erdogan à Istanbul autour de Gaza et de l'entrée de la Suède dans l'Otan

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, en route pour le Proche-Orient, a rencontré samedi à Istanbul le président Recep Tayyip Erdogan pour évoquer la guerre dans la bande de Gaza et tenter de lever les derniers obstacles à l'entrée de la Suède dans l'Otan.

Une photo publiée sur son compte X par la chaine de télévision publique TRT Haber montre MM. Blinken et Erdogan côte à côte dans l'une des résidences présidentielles sur le Bosphore.

M. Erdogan, qui dénonce le soutien des États-Unis à Israël et qualifie ce dernier d'État "terroriste", avait boudé la précédente visite à Ankara de M. Blinken en novembre.

Dans un communiqué laconique, le ministère turc des Affaires étrangères a rapporté que "les ministres ont discuté de la guerre et de la crise humanitaire à Gaza, du processus d'adhésion de la Suède à l'Otan et des questions bilatérales et régionales".

M. Blinken entame en Turquie une nouvelle tournée qui le mènera en Israël, en Cisjordanie occupée et dans cinq pays arabes, pour plaider en faveur d'une aide accrue à Gaza et tenter d'éviter un embrasement régional, trois mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.