Réouverture du terminal de Rafah à Gaza pour les étrangers et binationaux

Le terminal de Rafah qui relie la bande de Gaza à l'Égypte rouvre lundi pour permettre l'évacuation d'étrangers et de binationaux bloqués dans le petit territoire palestinien assiégé et pilonné par Israël depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre, a annoncé le gouvernement du Hamas.

Ce terminal avait ouvert trois jours mercredi, jeudi et vendredi, laissant sortir des dizaines de blessés palestiniens et des centaines de détenteurs de passeports étrangers avant que le Hamas décide de le refermer.

Dimanche, Washington a annoncé que plus de 300 Américains ou résidents américains et membres de leur famille avaient été évacués depuis mercredi à Rafah.

En représailles à l'attaque du 7 octobre, Israël a dit vouloir anéantir le Hamas et bombarde sans relâche la bande de Gaza soumise à un siège total depuis le 9 octobre.

L'Égypte assure, elle, aider à évacuer "environ 7.000" étrangers et binationaux de la bande de Gaza.

Plus de 10.000 Palestiniens ont été tués et plus de 20.000 blessés dans la riposte de l'armée israélienne sur Gaza, selon le gouvernement du Hamas.