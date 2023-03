Report d'une tentative de lancement de la première fusée imprimée en 3D

"L'équipe s'est donnée à FOND aujourd'hui et nous en ferons de même lors de la prochaine tentative. Plus d'informations à venir sur la nouvelle date de lancement", a-t-elle écrit, après avoir assuré que "d'après une analyse initiale des données, le véhicule est en bon état".

Le but du premier vol test est de prouver que l'engin peut résister à la pression d'un décollage, et de récupérer un maximum de données pour la suite du développement de ces fusées, moins chères et plus faciles à fabriquer, selon la compagnie.