Retour dans l'espace réussi pour Blue Origin, un an après un accident

Une fusée New Shepard de Blue Origin a décollé mardi du Texas, un succès qui marque le retour dans l'espace de l'entreprise américaine fondée par le milliardaire Jeff Bezos, plus d'un an après un accident.

Dix minutes après le décollage, la capsule de la mission NS-24 contenant du matériel scientifique, et non des passagers, s'est posée en douceur dans le désert de l'ouest américain, selon une retransmission vidéo en direct.